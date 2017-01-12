Боевики за сутки 62 раза обстреляли позиции сил АТО

Четверо украинских военных получили ранения, один боец травмирован. Еще один военный погиб.

Оккупанты применяли тяжелое вооружение на всех направлениях vk/club_donbasskih

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 11 января, 62 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе.

На мариупольском направлении боевики накрыли минометным огнем Марьинку и Красногоровку. Обстрел населенных пунктов производился из тяжелого вооружения калибра 82 и 120 мм. Огонь из стрелкового оружия велся по позициям украинских военных в Павлополе, Гнутовом, Гранитном, Водяном, Новогригорьевке, Широкино, Талаковке и Марьинке.

На луганском направлении оккупанты использовали крупнокалиберные минометы и артиллерию. Из артиллерии калибра 122 мм велся обстрел Троицкого, из минометов калибра 120 и 82 мм и гранатометов разных систем – по Новозвановке и Троицкому. Боевики обстреляли Крымское из крупнокалиберных пулеметов и БТР, а Станицу Луганскую – из стрелкового оружия.

На донецком направлении боевики обстреливали из минометов калибра 120 и 82 мм позиции бойцов ВСУ в районе Авдеевки, Зайцево, Новгородского и Троицкого. Огонь по Авдеевке, Майорску, Северному, Новоселовке Второй, Железному, Верхнеторецкому и Зайцево велся из гранатометов и стрелкового оружия. В Опытном работал вражеский снайпер, а в Авдеевке – БТР оккупантов.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, - но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится. Подробнее о возможном будущем Донбасса читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".