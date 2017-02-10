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Боевики за сутки 61 раз обстреляли позиции сил АТО

10 февраля в 08:27

Потерь среди украинских военных нет.

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Боевики использовали минометы на всех направлениях
Facebook/Gennadiy Dubovoy
Российско-террористические войска в течение минувших суток, 9 февраля, 61 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе.

На мариупольском направлении оккупанты накрыли минометным огнем Водяное и Павлополь. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Марьинку, Гнутово, Лебединское и Водяное. В Широкином работала вражеская БМП.

На луганском направлении боевики из минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Шаров Кут, Лобачево, Новоалександровку и Новозвановку. В Водяном огонь вел БТР оккупантов.

На донецком направлении оккупанты вели минометный огонь по позициям украинских военных в Луганском, Авдеевке, Троицком и Верхнеторецком. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Зайцево, Авдеевку, Опытное и Пески. В Авдеевке и Опытном работали вражеские БМП.

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Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги обстрел Украина боевики военный АТО
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