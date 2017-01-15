Боевики за сутки 60 раз обстреляли позиции сил АТО

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Трое украинских военных получили ранения, один боец погиб.

Оккупанты обстреливали позиции ВСУ из всех видов вооружения Facebook/Gennadiy Dubovoy

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 14 января, 60 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе.

На мариупольском направлении оккупанты обстреляли из минометов Широкино, Марьинку, Славное и Водяное. Из гранатометов боевики вели огонь по Гнутово, Талаковке, Широкино, Павлополю и Старогнатовке. В Новомихайловке и Славном работала вражеская БМП, а в Красногоровке- снайпер.

На луганском направлении из минометов оккупанты обстреляли Новозвановку и Новотошковку, из противотанковых ракетных комплексов – Крымское и Новоалександровку. Новозвановку также обстреливали из артиллерии калибра 152 мм, а в Станице Луганской работал вражеский снайпер. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Ореховое и Лобачево.

На донецком направлении боевики из артиллерии калибра 122 мм обстреляли Луганское. Минометный обстрел велся по Каменке, Мироновскому, Зайцево и Авдеевке. Оккупанты открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям украинских военных в Майорске, Зайцево, Новоселовке Второй, Авдеевке, Крутой Балке и Новгородском. В Троицком оккупанты открывали огонь из БМП.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, - но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится. Подробнее о возможном будущем Донбасса читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".