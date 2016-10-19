Боевики за сутки 57 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

По Широкиному, Водяном и Лебединскому террористы били из 122-мм и и 152-мм артиллерии.

Наибольшую активность боевики проявляют на мариупольском направлении Facebook/Gennadiy Dubovoy

Боевики за минувшие сутки 57 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На мариупольском направлении зафиксировано 44 провокации против сил АТО. Боевики обстреливали из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия укрепления Вооруженных сил Украины вблизи Талаковки, Павлополя, Гранитного, Красногоровки и Марьинки, а по Водяному, Лебединскому и Широкино в очередной раз была применена ствольная артиллерия калибров 122 мм и 152 мм, минометы калибров 82 мм и 120 мм.

На луганском направлении со стороны противника состоялось 10 случаев нарушения режима прекращения огня. По украинским позициям противник открывал огонь в районах Попасной и Орехово из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а в Новозвановке и Крымском подразделения ВСУ были обстреляны из минометов 120 калибра.

На донецком направлении состоялось 3 обстрела сил АТО. В частности, в Авдеевке противник вел огонь из гранатометов, а в Верхнеторецком - из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия и минометов калибра 82 мм.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.