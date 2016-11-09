Боевики за сутки 54 раза обстреляли позиции сил АТО – штаб

Наибольшее количество нарушений "режима тишины" зафиксировано на мариупольском направлении.

Наибольшее количество нарушений "режима тишины" зафиксировано на мариупольском направлении Facebook/Gennadiy Dubovoy

Боевики за прошедшие сутки 54 раза обстреляли позиции украинских военных в Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook утром в среду, 9 ноября.

На мариупольском направлении враг 32 раза провоцировал украинских защитников на открытие огня, используя стрелковое оружие, гранатометы, вооружения БМП, а также 82 и 120 мм минометы. Под обстрелы попали Тарамчук, Красногоровка, Марьинка, Талаковка, Новотроицкое, Березовое, Лебединское, Широкино, Павлополь, Степное.



На луганском направлении боевики из стрелкового оружия, вооружения БТР и 120 мм минометов 16 раз провоцировали украинских военных на открытие огня. Огонь велся в направлении Станицы-Луганской, Желтого, Крымского и Новоалександровки, Кошарного, Калиново-Попасной.



Из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, вооружения БМП, 82 и 120 милиметровых минометов боевики обстреляли Луганское, Авдеевку, Зайцево и Новгородское.