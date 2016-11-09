Боевики за сутки 54 раза обстреляли позиции сил АТО – штаб

Наибольшее количество нарушений "режима тишины" зафиксировано на мариупольском направлении.
Боевики за прошедшие сутки 54 раза обстреляли позиции украинских военных в Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook утром в среду, 9 ноября.
На мариупольском направлении враг 32 раза провоцировал украинских защитников на открытие огня, используя стрелковое оружие, гранатометы, вооружения БМП, а также 82 и 120 мм минометы. Под обстрелы попали Тарамчук, Красногоровка, Марьинка, Талаковка, Новотроицкое, Березовое, Лебединское, Широкино, Павлополь, Степное.
На луганском направлении боевики из стрелкового оружия, вооружения БТР и 120 мм минометов 16 раз провоцировали украинских военных на открытие огня. Огонь велся в направлении Станицы-Луганской, Желтого, Крымского и Новоалександровки, Кошарного, Калиново-Попасной.
Из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, вооружения БМП, 82 и 120 милиметровых минометов боевики обстреляли Луганское, Авдеевку, Зайцево и Новгородское.
Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.ZN.UA