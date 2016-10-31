Боевики за сутки 54 раза обстреляли позиции сил АТО - штаб

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении.
Боевики за минувшие сутки 54 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook утром в понедельник, 31 октября.
На мариупольском направлении зафиксирован 31 обстрел. Нарушая "режим тишины", противник открывал огонь в районе Марьинки и Новомихайловки из стрелкового оружия, пулеметов, гранатометов, в Павлополе - из минометов калибра 82 мм, а в Талаковке и Широкино враг применил противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, пулеметы и минометы калибра 120 мм. По защитникам Старогнатовки боевики открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, а по укреплениям в Красногоровке и Гнутово - из минометов обоих калибров, пулеметов и гранатометов. За указанный период украинские подразделения в Водяном подверглись обстрелам из оружия разных калибров. В частности, из ствольной артиллерии 152 мм.
На луганском направлении зафиксировано 5 нарушений "режима тишины". Противник предпринял вооруженные провокации в районе села Лопаскино с использованием гранатометов, в Крымском - минометов 82 калибра, гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Троицкого вражеские войска вели огонь из минометов 120 калибра, а вблизи Калиново-Попасной - из артиллерии калибра 122 мм.
На донецком направлении состоялось 18 провокаций против Вооруженных сил Украины. В Зайцево враг подверг обстрелам позиции сил АТО из гранатометов и стрелкового оружия, в районах Луганского и Новгородского - из вооружения БМП и пулеметов крупного калибра. По защитникам Верхнеторецкого и Троицкого обстрелы продолжались из минометов калибра 82 мм, а в Авдеевке и шахте Бутовка - из минометов обоих калибров.
Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.ZN.UA