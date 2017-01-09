Боевики за сутки 51 раз обстреляли позиции сил АТО

Трое украинских военных получили ранения.

Боевики сохраняли активность на всех направлениях Facebook/Gennadiy Dubovoy

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 8 января, 51 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе.

На мариупольском направлении боевики с 122 миллиметровой артиллерии обстреливали Широкино. Из 120 и 82 миллиметровых минометов они вели огонь по Марьинке, Гнутово, Троицком, Водяное, Талаковке, и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Павлополь, Красногоровку, Гнутово, Широкино. По Марьинке огонь вела БМП противника, а по Талаковке - танк.

На луганском направении от минометов различных калибров пострадало Троицкое, а от гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановка, Лопаскино и Станице Луганской. Кроме того, по Троицкому стрелял снайпер.

На донецком направлении боевики обстреливали Луганское из артиллерии калибра 122 мм и вооружения БМП, Авдеевку, Майорск и Луганское – из минометов калибра 82 мм, Луганское, Зайцево и Авдеевку – из стрелкового оружия и гранатометов.

За минувшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения.

Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако боевые действия не прекратились.

Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, — но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится. Подробнее о возможном будущем Донбассе читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".