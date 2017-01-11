Боевики за сутки 49 раз обстреляли позиции сил АТО

Двое украинских военных получили ранения, один боец травмирован. Еще один военный погиб.

Боевики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов, минометов и БМП Facebook/Міністерство оборони України

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 10 января, 49 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе.

На мариупольском направлении оккупанты обстреляли из минометов Талаковку и Водяное. Из гранатометов разных калибров – Марьинку, Водяное, Талаковку, Гнутово и Широкино. Из стрелкового оружия оккупанты обстреливали Павлополь, Широкино и Новотроицкое. В Новотроицком работал вражеский снайпер, а по Широкино вела огонь БМП. В районе Тарамчука произошло боевое столкновение боевиков с военными ВСУ, нападение сепаратистов отбито.

На луганском направлении боевики обстреливали Новозвановку из минометов и противотанковых ракетных комплексов, Троицкое – из гранатометов.

На донецком направлении оккупанты обстреливали из минометов разных калибров позиции украинских военных в районе Верхнеторецкого, Авдеевки, Крутой Балки, Опытного, Луганского и Зайцево. Огонь по Опытному также вела БМП боевиков.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, - но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится. Подробнее о возможном будущем Донбасса читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".