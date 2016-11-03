Боевики за сутки 47 раз обстреляли силы АТО, применив "Град" на луганском направлении

В Крымском боевики обстреливали силы ВСУ из минометов 82 мм и 120 мм, ствольной артиллерии калибров 122 и 152 мм, а также БМ-21 "Град".

Боевики бстреляли силы АТО из "Града" Facebook/Міністерство оборони України

Боевики за минувшие сутки 47 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook утром в четверг, 3 ноября.

На мариупольском направлении состоялось 26 случаев нарушения режима прекращения огня. В Павлополе против сил АТО боевики применили гранатометы, а в районе Марьинки - вооружение БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Вблизи Широкино, Тарамчука, Гнутово, Талаковки и Красногоровки обстрелы укреплений Вооруженных сил Украины продолжались из минометов калибров 82 мм и 120 мм. На этих участках обороны враг усиливал интенсивность обстрелов гранатометами, пулеметами крупного калибра, стрелковым оружием.

На донецком направлении состоялось 8 случаев открытия огня в сторону украинских позиций. По защитникам Новгородского обстрелы продолжались из пулеметов и гранатометов, а в Троицком боевики нарушили режим тишины из вооружения БМП, стрелкового оружия. В Авдеевке боевики в очередной раз применили минометы калибров 82мм и 120мм.

На луганском направлении зафиксировано 13 провокаций против сил АТО. В направлении Новоалександровки и Новозвановки войска противника использовали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, а в Станице Луганской - вооружение БМП, гранатометы и минометы 82 калибра. По позициям украинских воинов в Ореховом противник использовал ствольную артиллерию калибра 122 мм.

При этом в Крымском были задействованы минометы 82 мм и 120 мм, ствольная артиллерия калибров 122 и 152 мм, а также реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град ".