Боевики за сутки 46 раз обстреляли позиции сил АТО

Пятеро украинских военных получили ранения.

За минувшие сутки боевики 46 раз обстреляли позиции ВСУ Facebook/Міністерство оборони України

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 9 января, 46 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе.

На мариупольском направлении боевики обстреляли Водяное из минометов калибра 82 мм, а Марьинку, Широкино, Талаковку, Чермалык, Павлополь и Гнутово – из гранатометов и стрелкового оружия. По Широкино огонь вела БМП оккупантов.

На донецком направлении Зайцево, Авдеевку и Луганское обстреляли из минометов разных калибров. Оккупанты обстреляли Красногоровку, Авдеевку и Опытное из из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По Луганскому огонь вела БМП боевиков.

На луганском направлении в районе села Сизое боевики использовали БМ-21 Град. Из минометов неоднократно обстреливали Троицкое, из гранатометов – Станицу Луганскую и Новозвановку. Новозвановку также обстреливали из противотанковых управляемых ракетных комплексов, в Троицком работал вражеский снайпер.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, - но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится. Подробнее о возможном будущем Донбасса читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".