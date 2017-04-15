Боевики за сутки 45 раз обстреляли позиции сил АТО, четверо военнослужащих ранены

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На мариупольском направлении боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм, БМП и пулеметов.

Террористы продолжают нарушать режим тишины vk.com/donetskhd

За минувшие суткисовершили 45 обстрелов позиций ВСУ в зоне проведения АТО, в результате чего четверо украинских солдатх получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На мариупольском направлении боевики вели огонь по Водяному из минометов калибра 120 мм., вооружения БМП и пулеметов, по Красногоровке – из минометов калибра 82 мм., по Павлополю – из вооружения БТР, гранатометов и пулеметов, по Широкино – из вооружения БМП, по Гнутово и Талаковке – из стрелкового оружия.

"На донецком направлении, под огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Авдеевки, Каменки и Зайцевого. Опорные пункты в районе Верхньоторецького противник обстрелял из 82-миллиметровых минометов, а защитников Опросного – из пулеметов крупного калибра. По позициям вблизи населенного пункта Пески враг открывал огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

На луганском направлении боевики из минометов калибра 120 мм. и гранатометов боевики обстреливали Крымское и Катериовку, из гранатометов – Попасную, из стрелкового оружия – Станицу Луганскую.

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.