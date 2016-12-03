Боевики за сутки 44 раза обстреляли позиции ВСУ в Донбассе

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На мариупольском направлении под огонь 152-х и 122-х милиметровой артиллерии попали Широкино и Бердянское.

Боевики обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберного вооружения Василий Артюшенко, ZN.UA

За минувшие сутки боевики 44 раза открывали огонь по позициям бойцов ВСУ, используя крупнокалиберные пулеметы, минометы и артиллерию 52 мм и 182 мм, сообщают в

"На луганском направлении из минометов боевики обстреляли Новоалександровку, Балку Кошарную и Крымское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – Лобачево, Новозвановку, Малиновое. Новотошковское и Балку Кошарную – из 120-ти миллиметровых минометов. Также по Станице Луганской боевики вели огонь из гранатометов и пулеметов", - сообщают в пресс-службе АТО.

По словам спикера пресс-центра Минобороны Украины по вопросам АТО полковника Леонида Матюхина, там же работал снайпер.

"На мариупольском направлении под огонь 152-х и 122-х милиметровой артиллерии попали Широкино и Бердянское. Из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия обстреляли Широкино, Водяное, Новогригорьевку, Марьинку, Новомихайловку и Павлополь. По Богадновке и Марьинке огонь вел снайпер", - отмечают в штабе.

Всего за сутки зафиксировано 44 обстрела.

"На донецком направлении из минометов были обстреляны Новгородское, Авдеевка, Луганское и Верхнеторецкое. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Луганское и Кирово", - добавили в пресс-центре штаба АТО.

На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.

Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".