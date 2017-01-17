Боевики за сутки 41 раз обстреляли позиции сил АТО

Один украинский военный ранен.

Боевики сократили количество обстрелов в зоне АТО vk.com/strelkov_info

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 16 января, 41 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе.

На мариупольском направлении оккупанты из минометов калибра 82 мм обстреляли Павлополь. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по позициям украинских военных в Павлополе, Гнутово, Марьинке, Водяном, Красногоровке и Широкино.

На луганском направлении боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли урочище Шаров-Кут, Станицу Луганскую и Новозвановку.

На донецком направлении оккупанты из гранатометов обстреляли позиции бойцов ВСУ в Луганском, Опытном, Авдеевке и Мироновском.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, - но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится. Подробнее о возможном будущем Донбасса читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".