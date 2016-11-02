Боевики за сутки 37 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении, где боевики задействовали минометы 120 калибра и артиллерию калибра 122 мм.

Боевики продолжают обстрелы позиций сил АТО Полк "Азов"/Facebook

Боевики 37 раз за прошедшие сутки открывали огонь по позициям украинских военных в зоне антитерорристической операции в Донбассе, сообщает пресс-центр штабу АТО на странице в Facebook утром в среду, 2 ноября.

На мариупольском направлении зафиксировано 27 случаев нарушения режима прекращения огня. Михайловку боевики обстреливали из минометов 82 и 120 калибра, а населенный пункт Пищевик – из артиллерии калибра 122 мм. В районе Павлополя и Красногоровки НВФ использовали пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие. Вблизи Лебединского и Водяного позиции ВСУ обстреливались из минометов калибра 120 мм, а возле Широкино –из минометов, также боевики использовали вооружения БМП.

На донецком направлении зафиксировано 7 обстрелов. "В сторону подразделений ВСУ в районах Славного, Авдеевки, и Луганского оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм, усиливая интенсивность огня гранатометами различных систем, пулеметами, стрелковым оружием", - сказано в сообщении штаба АТО.

На луганском направлении зафиксировано 3 нарушения " режима тишины". В районе Крымского боевики открывали огонь из ствольной артиллерии калибра 152 мм, а в Лопаскино и Станице Луганской –из гранатометов.