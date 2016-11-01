Боевики за сутки 36 раз обстреляли позиции сил АТО в Донбассе

Больше всего обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении.

В районах Нижнетеплого, Лопаскино боевики использовали гранатометы и стрелковое оружие vk/club_donbasskih

За минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 36 случаев ведения огня по позициям Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении зафиксировано 17 обстрелов сил АТО.

"Укрепления Вооруженных Сил Украины вблизи Гранитного, Лебединского, Гнутового и Новотроицкого противник обстрелял из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а в Березном - с вооружения БМП. В районе Степного боевики вели огонь из минометов 120 калибра, а в Широкином и Красногоровке - из минометов калибров 82мм и 120мм", - сообщили в штабе АТО в Facebook

Вместе с тем, на луганском направлении оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня. В районах Нижньотеплого и Лопаскино враг использовал против сил АТО гранатометы и стрелковое оружие, а защитники Крымского оказались под огнем минометов и ствольной артиллерии калибров 120 и 122мм.

В штабе АТО отметили, что на донецком направлении произошло 10 обстрелов. В Луганском российско-оккупационные войска применяли против украинских воинов огонь БМП, а в Авдеевке, шахте Бутовка, Верхнеторецком - минометы 82 калибра, пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.