Боевики за сутки 35 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

На донецком направлении боевики вели огонь из минометов 120 калибра в направлении Авдеевки.

Facebook/Gennadiy Dubovoy

Боевики в Донбассе за прошедшие сутки 35 раз открывали огонь по позициям украинских военных, сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook в пятницу, 11 ноября.

На луганском направлении боевики обстреляли Костомарово, Крымское, Новоалександровку, Трехизбенку и Сокольники из минометов различных калибров, противотанковых ракетных комплексов и гранатометов. По Станице-Луганской велся огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

На мариупольском направлении боевики вели огонь в районе Широкино, Гнутово, Водяного, Новотроицкого, Талаковки и Павлополя. Использовались минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На донецком направлении боевики вели огонь из минометов 120 калибра в направлении Авдеевки.