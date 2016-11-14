Боевики за сутки 35 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

На донецком направлении боевики вели огонь из минометов 120 калибра в направлении Авдеевки.
Боевики в Донбассе за прошедшие сутки 35 раз открывали огонь по позициям украинских военных, сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook в пятницу, 11 ноября.
На луганском направлении боевики обстреляли Костомарово, Крымское, Новоалександровку, Трехизбенку и Сокольники из минометов различных калибров, противотанковых ракетных комплексов и гранатометов. По Станице-Луганской велся огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
На мариупольском направлении боевики вели огонь в районе Широкино, Гнутово, Водяного, Новотроицкого, Талаковки и Павлополя. Использовались минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
На донецком направлении боевики вели огонь из минометов 120 калибра в направлении Авдеевки.
Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.ZN.UA