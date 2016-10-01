Боевики за сутки 34 раза обстреляли позиции ВСУ в Донбассе

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Наибольшую активность боевики проявили на донецком направлении.

Facebook/Gennadiy Dubovoy

Боевики за минувшие сутки 34 раза открывали огонь по позициям украинских военных в Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook утром в субботу, 1 октября.

На луганском направлении зафиксировано 8 нарушений "режима тишины". Противник предпринял вооруженные провокации в районе Новоалександровки и Новозвановки, где применял стрелковое оружие и пулеметы. Кроме того, по Новоалександровке вел огонь снайпер, а по Станице Луганской огонь открывали из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

На мариупольском направлении зафиксировано 10 обстрелов. Противник нарушал "режим тишины" в районе Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Марьинки, использовав при этом стрелковое оружие, а в районе Богдановка боевики открывали огонь из гранатометов.

На донецком направлении зафиксировано 16 обстрелов. Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки, Каменки, Верхнеторецкого и Зайцево. Также по Авдеевке враг открывал огонь из артиллерии 122-го калибра, а по Верхнеторецкому и Авдеевке боевики стреляли из минометов 120-го и 82-го калибра.

В зоне проведения АТО за прошедшие сутки было выявлено пролет 4 БПЛА.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины". За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.