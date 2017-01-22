Боевики за сутки 33 раза обстреляли позиции сил АТО

Среди украинских военных потерь нет.
На мариупольском направлении оккупанты из минометов обстреляли Водяное. Боевики использовали гранатометы и стрелковое оружие для обстрела позиций украинских военных в Павлополе, Лебединском, Гранитном, Новогригоровке, Водяном, Талаковке и Широкином. В Лебединском работал вражеский снайпер.
На донецком направлении боевики из гранатометов и стрелкового оружия открывали огонь по Авдеевке, Зайцевому и Новгородскому.
На луганском направлении оккупанты применяли минометы для обстрела Троицкого, из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли позиции бойцов ВСУ в Новоалександровке, Валуйске и Новозвановке.
Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.
Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.
Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, - но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится. Подробнее о возможном будущем Донбасса читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA