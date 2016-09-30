Боевики за сутки 33 раза обстреляли позиции сил АТО

Наибольшую активность боевики проявили на луганском направлении.

Наибольшую активность боевики проявили на луганском направлении Facebook/Gennadiy Dubovoy

За минувшие сутки боевики 33 раза открывали огонь по позициям украинских военных, сообщает пресс-центр штаба АТО в пятницу, 30 сентября.

Наибольшую активность боевики проявили на луганском направлении, зафиксировано 12 нарушений "режима тишины". Противник предпринимал вооружение провокаций из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Новоалександровки, Новозвановки и Попасной. По Новоалександровке российские войска открывали огонь из миномета 82-го калибра и зенитной установки.

На мариупольском направлении зафиксировано 10 обстрелов в районе районе Марьинки, Талаковки, Старогнатовки, Широкиного и Павлополья. Использовались гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. В Павлополье украинских военных обстреляли с БМП.

На донецком направлении 11 обстрелов со стороны боевиков из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия были в районе Авдеевки и Новгородского. По Авдеевке был открыт огонь из миномета 82-го калибра, а по Верхнеторецком вел огонь снайпер.

"В зоне проведения АТО за прошедшие сутки, в районе Станице Луганской, что на луганском направлении, было выявлено 1 БПЛА", - сообщает пресс-центр штаба АТО.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины". За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.