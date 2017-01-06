Боевики за сутки 32 раза обстреляли силы АТО

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Один украинский военный был ранен.

Боевики обстреливают украинские позиции по всем направлениям. Госпогранслужба Украины

Как сообщает штаб АТО на официальной странице в Facebook, в течение последних суток враг продолжал обстрелы украинских позиций по всем направлениям.

"На Луганском направлении из 120-миллиметровых минометов и гранатометов различных систем они вели огонь по Новозвановке. С гранатометов – по Зайцевому и Станице Луганской, а по Новотроицкому вел огонь снайпер", - сообщают в штабе.

Тем временем, на Мариупольском направлении пророссийские силы обстреливали из минометов Марьинку, из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Гнутово, Павлополю, Широкино, Марьинке, Красногоровке, Водяному и Новотроицкому.

Тем временем, в Старогнатовке терористы стреляли с БМП. На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии враг вел огонь по украинским позициям в районе Троицкого, а из 82-миллиметровых минометов по Авдеевке.

Вчера сообщалось, что террористы ОРДЛО 14 раз обстреляли позиции сил АТО. При этом один украинский военный был ранен. Напомним, 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

