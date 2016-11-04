Боевики за сутки 31 раз обстреляли позиции ВСУ – штаб

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Боевики 31 раз обстреляли позиции ВСУ Facebook/Міністерство оборони України

Боевики за прошедшие сутки 31 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook утром в пятницу, 4 ноября.

Наибольшая активность боевиков зафиксирована на мариупольском направлении – 17 обстрелов. В районе Талаковки противник использовал стрелковое оружие, а в Широкином и Лебединском – стрелковое оружие, гранатометы и пулеметы. Близ Павлополя, Водяного и Красногоровки обстрелы со стороны боевиков продолжались из минометов 82 и 120 калибров. На этом участке враг продолжает усиливать интенсивность огня, используя гранатометы, пулеметы и своих снайперов.

На донецком и луганском направлениях зафиксировано по 7 обстрелов позиций ВСУ.

На донецком направлении, в частности, обстрелам со стороны боевиков подверглись: Луганское – огонь велся из БМП, окрестности Авдеевки – огонь велся из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

На луганском направлении боевики вели огонь по окрестностям Сизого из стрелкового оружия, по Ореховому – из минометов калибром 82 мм, по окрестностям Трехизбенки, Станицы Луганской, Новозвановки и Новоалександровки – из гранатометов.