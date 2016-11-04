Боевики за сутки 31 раз обстреляли позиции ВСУ – штаб

Российско-оккупационные войска снова нарушали режим тишины.
Боевики за прошедшие сутки 31 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook утром в пятницу, 4 ноября.
Наибольшая активность боевиков зафиксирована на мариупольском направлении – 17 обстрелов. В районе Талаковки противник использовал стрелковое оружие, а в Широкином и Лебединском – стрелковое оружие, гранатометы и пулеметы. Близ Павлополя, Водяного и Красногоровки обстрелы со стороны боевиков продолжались из минометов 82 и 120 калибров. На этом участке враг продолжает усиливать интенсивность огня, используя гранатометы, пулеметы и своих снайперов.
На донецком и луганском направлениях зафиксировано по 7 обстрелов позиций ВСУ.
На донецком направлении, в частности, обстрелам со стороны боевиков подверглись: Луганское – огонь велся из БМП, окрестности Авдеевки – огонь велся из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
На луганском направлении боевики вели огонь по окрестностям Сизого из стрелкового оружия, по Ореховому – из минометов калибром 82 мм, по окрестностям Трехизбенки, Станицы Луганской, Новозвановки и Новоалександровки – из гранатометов.
Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.ZN.UA