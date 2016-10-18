Боевики за сутки 29 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

По Широкино, Водяному и Лебединскому террористы били из 122-мм артиллерии.

Наибольшую активность боевики проявляют на мариупольском направлении Facebook/Gennadiy Dubovoy

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 17 октября, 29 раз открывали огонь по позициям украинских военных, сообщает пресс-центр штабу АТО на странице в Facebook.

Горячее всего было на мариупольском направлении, где зафиксировано 20 обстрелов.

"В Широкино, Водяном и Лебединском боевики использовали ствольную артиллерию калибра 122мм, а также минометы обоих калибров. Возле Талаковки НВФ задействовали БМП, минометы калибра 120 и 82мм, а Красногоровку обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия", - отмечают в штабе.

На луганском направлении состоялось 6 обстрелов украинских позиций. "Враг продолжает вести огонь в направлении Станицы Луганской из минометов калибра 82мм, а в районах Новоалександровки, Золотого и Орехово оккупанты использовали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в сообщении.

На донецком направлении зафиксировано 3 случая нарушения режима прекращения огня. В Верхнеторецком позиции ВСУ обстреляли из минометов 82 калибра, а в Луганском и Авдеевке использовались БМП, гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.