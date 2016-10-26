Боевики за сутки 28 раз обстреляли позиции сил АТО в Донбассе

Возле Красногоровки и Водяного боевики стреляли из минометов 82-мм и 120-мм калибра.

В районах Широкино, Талаковка боевики вели огонь из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия vk/club_donbasskih

В течение суток в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 28 случаев ведения огня по позициям Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении зафиксировано 19 обстрелов сил АТО.

"В районах Широкино, Талаковка противник вел огонь из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия", - сообщили в штабе АТО.

Вместе с тем, вблизи Красногоровки и Водяного обстрелы сил АТО продолжались из минометов 82-мм и 120-мм калибра, а огонь вражеских снайперов отмечено неподалеку Марьинки и Старогнатовка.

В штабе АТО отметили, что на донецком направлении оккупанты пять раз нарушали режим тишины. В сторону подразделений Вооруженных сил Украины возле шахты Бутовка оккупанты стреляли из гранатометов, а в районе Авдеевки использовали одновременно пулеметы крупного калибра, гранатометы различных систем и минометы 120 калибра.

На Луганском направлении зафиксировано четыре вооруженные провокации. В направлении Крымского, Золотого, Новозвановка и Трехизбенка против украинских подразделений боевики применяли гранатометы, пулеметы крупного калибра, стрелковое оружие.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.