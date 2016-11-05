Боевики за сутки 23 раза обстреляли позиции сил АТО в Донбассе

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Больше всего обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении.

В сторону сил АТО в районе Зайцево обстрелы продолжались с гранатометов и стрелкового оружия vk/club_donbasskih

За минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 23 случая ведения огня по позициям Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении зафиксировано девять обстрелов сил АТО.

"В Широкино и Талаковке враг вел огонь из вооружения БМП, а в районах Красногоровки, Павлополя и Новотроицкого – из гранатометов и стрелкового оружия. Также на этом участке активность проявили снайперы", - сообщили в штабе АТО в Facebook.

В штабе АТО отметили, что на донецком направлении произошло 11 обстрелов. В сторону сил АТО в районе Зайцево обстрелы продолжались с гранатометов и стрелкового оружия, в направлении Верхнеторецкого – из минометов калибра 82мм, а в Луганском и Авдеевке оккупанты задействовали пулеметы, гранатометы, вооружение БМП, минометы обоих калибров.

Вместе с тем, на луганском направлении оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня. Подразделения украинских воинов вблизи Новоалександровки и на окраине Станицы Луганской боевики обстреляли из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия, а в Троицком – одновременно из минометов 82 и 120 калибров.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.