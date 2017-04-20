Боевики за сутки 18 раз обстреляли позиции сил АТО

Один украинский военный получил ранение.

Боевики на востоке Украины в минувшие сутки были более "смирными" Facebook/Gennadiy Dubovoy

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 19 апреля, 18 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, но украинские военные строго соблюдали режим "тишины" и огонь в ответ не открывали.

На мариупольском направлении под огонь из минометов калибра 82 мм попала Красногоровка. Морских пехотинцев в районе Водяного боевики обстреливали из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Павлополя – из автоматических гранатометов. В Широкином оккупанты использовали вооружение БМП. Опорные пункты бойцов ВСУ вблизи Лебединского, Талаковки и Гнутово террористы атаковали из стрелкового оружия.

На донецком направлении по позициям украинских военных вблизи Каменки и Авдеевки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. А гранатометы и стрелковое оружие применяли по защитникам Луганского и Верхнеторецкого.

На луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов боевики атаковали Крымское.

Как сообщалось ранее, накануне боевики восемь раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. Украинские военные огонь в ответ не открывали, а в штабе АТО сообщили о стабилизации ситуации на востоке Украины.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям о полном прекращении огня накануне пасахальных праздников.