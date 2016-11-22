Боевики за сутки 17 раз обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО

Гнутово обстреляла 152 миллиметровая артиллерия противника, а Красногоровку – вражеский танк.

На донецком направлении боевики вели огонь по окрестностям Зайцевого и Авдеевки ДАН

Террористы за прошедшие сутки 17 раз обстреляли позиции военнослужащих ВСУ в зоне проведения АТО, сообщает пресс-служба штаба АТО.

Так, на мариупольском (направлении) по Широкиному, Гнутовому и Славному российско-оккупационные войска стреляли из минометов разных калибров, а из гранатометов и вооружения БТР – по Марьинке и Лебединскому.

"Гнутово обстреляла 152 миллиметровая артиллерия противника, а Красногоровку - танк", - говорится в сообщении.

На луганском направлении боевики обстреливали Крымское с применением гранатометов и минометов.

На донецком направлении боевики вели огонь по окрестностям Зайцевого и Авдеевки из стрелкового оружия и гранатометов разных систем.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".