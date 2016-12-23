Боевики за прошедшие сутки дважды пытались атаковать позиции сил АТО в районе Светлодарской дуги

Оба раза террористы были остановлены ответным огнем.

Боевики за прошедшие сутки 22 раза обстреляли позиции украинских военных vk/club_donbasskih

Боевики незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки 22 раза подвергли обстрелам позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО в пятницу утром, 23 декабря.

Противник сосредоточил огонь в основном на донецком направлении. Из артиллерии калибра 122-мм и 120-мм, минометов обстреливал позиции ВСУ в районе Луганского. Из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - Авдеевку, Новгородское, Верхнеторецкое и Луганское.

"Боевики дважды пытались атаковать позиции в районе Светлодарской дуги, и оба раза были остановлены ответным огнем", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение дня противник трижды обстрелял н.п. Мироновка из 152-мм артиллерии.

На мариупольском направлении из 120-ти и 82-мм минометов противник обстрелял Красногоровку, Старогнатовку и Водяное.

На луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и 82-мм минометов противник вел огонь по Крымскому. Из гранатометов - по Попасной и Желтому.

18 декабря бойцы ВСУ отбили атаку российских оккупантов на Светлодарской дуге. Потери сил АТО составили пять человек убитыми и шесть человек раненными. По данным разведки, противник потерял 20 человек убитыми и 30 раненными. Двухчасовому бою предшествовал артиллерийский обстрел украинских позиций.

К вечеру 18 декабря интенсивность обстрелов усилилась. В Областную клинической больницу им. Мечникова в Днепре были доставлены еще 26 раненных. При этом четырех военных не могли вывезти с позиций из-за плотного артиллерийского огня.

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко назвал потери украинских военных на Светлодарской дуге "самыми тяжелыми за последние пять месяцев".