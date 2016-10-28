Боевики за прошедшие сутки 54 раза обстреляли силы АТО - штаб

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении.

Facebook/Gennadiy Dubovoy

Боевики за прошедшие сутки 54 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook утром в пятницу, 28 октября.

На мариупольском направлении зафиксировано 34 провокации против сил АТО. Боевики совершили обстрелы подразделений Вооруженных сил Украины из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия в Гранитном и Талаковке, а в районах Тарамчука, Павлополя, Новотроицкого и Славного враг применил минометы калибров 82 мм и 120 мм. По защитникам Марьинки, Красногоровки и Широкино незаконные вооруженные формирования вели огонь из вооружения БМП, минометов обоих калибров, пулеметов и гранатометов, а в Водяном - из ствольной артиллерии 152 калибра и минометов калибра 120 мм.

На донецком направлении враг 17 раз нарушал режим тишины. Во время провокаций украинских защитников в Зайцево, Опытном, Майорске и шахте Бутовка противник использовал пулеметы, гранатометы, минометы различных калибров, в районе Авдеевки - оружие всех калибров, в частности, артиллерию 152 мм.

На луганском направлении оккупанты 3 раза стреляли по украинским защитникам. Вблизи Новоалександровки и окрестности Станицы Луганской в очередной раз применялось стрелковое оружие.