Боевики за прошедшие сутки 36 раз обстреляли позиции сил АТО в Донбассе

Больше всего обстрелов противник сосредоточил на мариупольском направлении.
Отмечается, больше всего обстрелов противник сосредоточил на мариупольском направлении. Пренебрегая Минскими договоренностями незаконные вооруженные формирования вели огонь по Павлополю, Новотроицкому, Марьинке, Старогнатовке. Помимо прочего вооружения по Новомихайловке и Лебединскому применено вооружение БМП. По Гнутово работал вражеский снайпер.
Станицу Луганскую, Сизое и Новозвановку обстреляли из минометов и гранатометов различных систем. Новоалександровку - из вооружения БТР, а Айдар - из стрелкового оружия. По Новозвановке огонь вела самоходная артиллерийская установка.
На донецком направлении боевики из минометов обстреляли Авдеевку, Луганское и Троицкое.
Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.