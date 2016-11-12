Боевики за прошедшие сутки 36 раз обстреляли позиции сил АТО в Донбассе

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Больше всего обстрелов противник сосредоточил на мариупольском направлении.

Больше всего обстрелов противник сосредоточил на мариупольском направлении Facebook/Gennadiy Dubovoy

Боевики за прошедшие сутки 36 раз нарушали "режим тишины" в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины, сообщает в субботу пресс-центр АТО.

Отмечается, больше всего обстрелов противник сосредоточил на мариупольском направлении. Пренебрегая Минскими договоренностями незаконные вооруженные формирования вели огонь по Павлополю, Новотроицкому, Марьинке, Старогнатовке. Помимо прочего вооружения по Новомихайловке и Лебединскому применено вооружение БМП. По Гнутово работал вражеский снайпер.

Станицу Луганскую, Сизое и Новозвановку обстреляли из минометов и гранатометов различных систем. Новоалександровку - из вооружения БТР, а Айдар - из стрелкового оружия. По Новозвановке огонь вела самоходная артиллерийская установка.

На донецком направлении боевики из минометов обстреляли Авдеевку, Луганское и Троицкое.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.