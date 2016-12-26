Боевики за неделю потеряли 18 человек – разведка

В больницах Луганска выписывают гражданских больных, чтобы освободить места для раненных боевиков. Также там ограничили посещения больных, чтобы скрыть реальное количество травмированных оккупантов.

Боевики продолжают нести тяжелые потери vk.com/strelkov_info

В период с 19 по 25 декабрясоставили 18 человек убитыми и 38 раненными, сообщают в пресс-службе Главного Управления Разведки Министерства обороны Украины.

"Из них в составе 9-го отдельного мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК (Донецк) ВС РФ трое военнослужащих убиты и пятеро ранены. В составе 2-ой отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2-го АК ВС РФ ранен один военнослужащий. В составе 7-ой отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го АК 15 военнослужащих убиты и 32 ранены", - отмечается в сообщении пресс-службы ГУР МОУ на странице в Facebook.

Согласно данным разведки, в гражданских больницах Луганска введен режим ограничения доступа для посетителей, с целью сокрытия размещения в больницах большого количества раненных российских оккупантов. Морг главной городской больницы заполнен убитыми российскими военнослужащими.

"В медицинских заведениях на временно оккупированных территориях Луганской области производится выписка гражданских лиц для освобождения мест для раненых военнослужащих", - говорится в сообщении пресс-службы.

Потери и ранения в рядах боевиков связаны с попытками занять новые позиции на Светлодарском выступе и нарушениями во время транспортировки оружия и боеприпасов. А также неудовлетворительными условиями службы и медицинского обеспечения.

На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.

Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещение вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".