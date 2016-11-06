Боевики за минувшие сутки 47 раз обстреляли позиции сил АТО в Донбассе

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Больше всего обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении.

Укрепление Вооруженных Сил Украины в Тарамчуке подвергались обстрелу из минометов и ствольной артиллерии калибров 120мм и 152мм vk/club_donbasskih

За минувшие сутки, по состоянию на 6:00 6 ноября, в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 47 случаев ведения огня по позициям Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении зафиксировано 24 обстрела сил АТО.

"В Лебединском и Новотроицком против сил АТО боевики применили гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие, в районах Павлополя и Широкино – вели огонь из вооружения БМП, минометов калибра 82 мм, пулеметов и гранатометов", - сообщили в штабе АТО в Facebook.

Вблизи Марьинки, Красногоровки, Талаковки и Водяного обстрелы велись из минометов калибра 120 мм. На этом участке обороны враг усиливал интенсивность огня гранатометами, пулеметами крупного калибра и снайперами. Укрепление Вооруженных Сил Украины в Тарамчуке подвергались обстрелу из минометов и ствольной артиллерии калибров 120мм и 152мм.

В штабе АТО отметили, что на донецком направлении произошло 11 обстрелов. По защитникам Верхнеторецкого обстрелы продолжались с минометов калибра 82мм, в Зайцево – из гранатометов и стрелкового оружия, а в Авдеевке и Луганском боевики в очередной раз применили вооружение БМП, минометы калибров 82мм и 120мм.

Вместе с тем, на луганском направлении оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня. В направлении Новоалександровки, Кондрашевки и Лопаскино российско-оккупационные войска использовали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. В районе Новозвановки боевики вели огонь из ствольной артиллерии калибра 152мм, а по украинских подразделениях в Троицком, кроме артиллерии, противник использовал противотанковые ракетные комплексы и минометы 82 и 120 калибров.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.