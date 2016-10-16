Боевики за минувшие сутки 43 раза обстреляли силы АТО

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В Широкино кроме минометов обстрелы продолжались из вооружения БМП, гранатометов и пулеметов крупного калибра.

Боевики за минувшие сутки 43 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО в воскресенье утром, 16 октября.

На луганском направлении зафиксировано 19 провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований. По направлению Новозвановки противник использовал артиллерию калибра 152 и 122 мм. В Новоалександровке обстрелы продолжались из минометов 120 калибра, в Станице Луганской - из 82-мм минометов. Также по подразделениям Вооруженных сил Украины вели огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов обоих калибров в районе Попасной.

На мариупольском направлении состоялось 18 случаев нарушения режима прекращения огня. Из минометов калибра 120 и 82 мм противник открыл огонь по позициям сил АТО в районах Марьинки и Красногоровки. В Широкино кроме минометов обстрелы продолжались из вооружения БМП, гранатометов и пулеметов крупного калибра, а в Старогнатовке - с применением стрелкового оружия.

На донецком направлении состоялось 6 обстрелов украинских позиций. В Зайцево со стороны незаконных вооруженных формирований было применено огонь из минометов 120 калибра, а по защитникам Авдеевки, Новгородского и Троицкого противник использовал гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Обязательным условием для начала разведения сил является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорированиесоглашения о разведении сторон в Донбассе. Противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.