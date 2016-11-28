Боевики за минувшие сутки 37 раз обстреляли позиции сил АТО

В районе разведения войск в Станице-Луганской вражеский огонь велся из гранатометов.

Зафиксировано 37 вражеских обстрелов за сутки vk/club_donbasskih

Боевики за минувшие сутки 37 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО в понедельник утром, 28 ноября.

На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии, минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Степное, Марьинку, Гнутово и Павлополь. Вблизи последнего, а также Новотроицкого и Широкино огонь вел снайпер.

На донецком направлении по Авдеевке и Луганскому стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении из минометов, гранатометов и других видов вооружения боевики обстреляли Желтое, Крымское, Новоалександровку и Новозвановку. В районе разведения войск в Станице-Луганской огонь велся из гранатометов.

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