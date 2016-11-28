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Боевики за минувшие сутки 37 раз обстреляли позиции сил АТО

28 ноября в 07:49

В районе разведения войск в Станице-Луганской вражеский огонь велся из гранатометов.

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Зафиксировано 37 вражеских обстрелов за сутки
vk/club_donbasskih
Боевики за минувшие сутки 37 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО в понедельник утром, 28 ноября. 

На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии, минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Степное, Марьинку, Гнутово и Павлополь. Вблизи последнего, а также Новотроицкого и Широкино огонь вел снайпер. 

На донецком направлении по Авдеевке и Луганскому стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении из минометов, гранатометов и других видов вооружения боевики обстреляли Желтое, Крымское, Новоалександровку и Новозвановку. В районе разведения войск в Станице-Луганской огонь велся из гранатометов.

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Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги боевики Широкино АТО Авдеевка
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