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Боевики за минувшие сутки 32 раза обстреляли позиции сил АТО

4 октября в 07:55

По Талаковке незаконные вооруженные формирования стреляли из БМП.

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Противник предпринял вооруженные провокации в районе Новоалександровки
Госпогранслужба Украины
Боевики за минувшие сутки 32 раза обстреляли позиции украинских военных в Донбассе, сообщает пресс-центр АТО во вторник утром, 4 октября. 

На луганском направлении зафиксировано шесть нарушений "режима тишины". Противник предпринял вооруженные провокации в районе Новоалександровки, Попасной, где боевики применяли стрелковое оружие. Позиции украинских войск у Новоалександровки противник обстреливал из гранатометов. 

На донецком направлении зафиксировано 10 обстрелов. Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки, Каменки и Зайцево. 

На мариупольском направлении зафиксировано 16 обстрелов. Противник нарушил "режим тишины" в районе Павлополя, Марьинки, Широкино, Старогнатовки и Богдановки, используя при этом стрелковое оружие и пулеметы. По Талаковке незаконные вооруженные формирования стреляли из БМП, а по Широкино и Богдановке открывали огонь из гранатометов. 

В зоне проведения АТО за прошедшие сутки было выявлено пять БПЛА.

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Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

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Тэги обстрел боевики АТО Широкино
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