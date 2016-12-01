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Боевики за минувшие сутки 30 раз обстреляли позиции сил АТО

1 декабря в 08:14

На мариупольском направлении боевики стреляли из 122 миллиметровой артиллерии.

 

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На луганском направлении оккупанты из гранатометов вели огонь в районе Станицы Луганской
vk/club_donbasskih
За минувшие сутки противник 30 раз стрелял по украинским позициям в Донбассе, сообщает пресс-центр АТО в четверг утром, 1 декабря. 

На мариупольском направлении боевики стреляли из 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов. Под обстрел попали - Широкино, Красногоровка, Славное, Гнутово, Марьинка, Талаковка, Павлополь и Новогригорьевка. По Широкино огонь вел также вражеский танк. 

На луганском направлении оккупанты из гранатометов вели огонь в районе Станицы Луганской. 

На донецком направлении по нашим позициям вблизи Авдеевки и Луганского оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. 

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На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.

Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты"  из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги боевики Луганск оккупация артиллерия АТО Мариуполь
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1 комментарий
  • Вячеслав Мясников Сегодня, 09:00 Если украинские власти так удручают обстрелы населенных пунктов, пусть разместят позиции своих войск и штабы в чистом поле. Вот тогда обстрелы населенных пунктов будут преступлением. Ответить Цитировать Пожаловаться
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