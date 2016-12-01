Боевики за минувшие сутки 30 раз обстреляли позиции сил АТО

На мариупольском направлении боевики стреляли из 122 миллиметровой артиллерии.

На луганском направлении оккупанты из гранатометов вели огонь в районе Станицы Луганской vk/club_donbasskih

За минувшие сутки противник 30 раз стрелял по украинским позициям в Донбассе, сообщает пресс-центр АТО в четверг утром, 1 декабря.

На мариупольском направлении боевики стреляли из 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов. Под обстрел попали - Широкино, Красногоровка, Славное, Гнутово, Марьинка, Талаковка, Павлополь и Новогригорьевка. По Широкино огонь вел также вражеский танк.

На луганском направлении оккупанты из гранатометов вели огонь в районе Станицы Луганской.

На донецком направлении по нашим позициям вблизи Авдеевки и Луганского оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.

Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".