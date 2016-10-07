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Боевики за минувшие сутки 30 раз обстреляли позиции сил АТО

7 октября в 08:12

Противник открывал огонь по Широкино из минометов калибров 120 и 82 мм.

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По защитникам Авдеевки были осуществлены обстрелы из ствольной артиллерии
Facebook/Gennadiy Dubovoy
Боевики за минувшие сутки 30 раз открывали огонь по позициям украинских защитников на Донбассе, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в пятницу утром, 7 октября. 

На мариупольском направлении зафиксировано 16 обстрелов. Нарушая режим тишины противник открывал огонь в районе Марьинке и Павлополе из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов, а по Широкино - из минометов калибров 120 и 82 мм. 

На луганском направлении зафиксировано 10 нарушений "режима тишины". Противник предпринимал вооруженные провокации в районах Новоалександровки, Станицы Луганской, Попасной, Новогригорьевки и Орехово. Кроме стрелкового оружия и гранатометов в этих районах противник применил снайперский огонь. 

На донецком направлении зафиксировано четыре обстрела. По защитникам Авдеевки были осуществлены обстрелы из ствольной артиллерии калибра 122 мм и минометов 82 калибра.

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Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках разведения сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

По материалам: ZN.UA
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Тэги обстрел Луганск боевики Авдеевка Марьинка Донбасс
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