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Боевики за минувшие сутки 28 раз обстреляли позиции сил АТО

25 ноября в 07:47

Минометы различных калибров противник использовал на мариупольском направлении.

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На донецком направлении из гранатометов различных систем боевики вели огонь по Авдеевке
ДАН
Боевики за минувшие сутки 28 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе, сообщает пресс-центр АТО в пятницу утром, 25 ноября. 

Из артиллерии незаконные вооруженные формирования обстреляли Новогригорьевку. 

Минометы различных калибров противник использовал на мариупольском направлении в районах Марьинки, Красногоровки, Новотроицкого, Широкино, Гнутово, Славного и Водяного. Вооружение БМП - вблизи Старогнатовки. 

На луганском направлении под огонь минометов и гранатометов попали украинские позиции вблизи Новозвановки, Крымского и Новоалександровки. Новоалександровка, Станица-Луганская, и Крымское были обстреляны из стрелкового оружия. 

На донецком направлении из гранатометов различных систем боевики вели огонь по Авдеевке, по позициям ВСУ в районе Опытного стрелял снайпер.

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Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги обстрел боевики Украина АТО Мариуполь Стрелков
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