Боевики за минувшие сутки 28 раз обстреляли позиции сил АТО

Минометы различных калибров противник использовал на мариупольском направлении.
Из артиллерии незаконные вооруженные формирования обстреляли Новогригорьевку.
Минометы различных калибров противник использовал на мариупольском направлении в районах Марьинки, Красногоровки, Новотроицкого, Широкино, Гнутово, Славного и Водяного. Вооружение БМП - вблизи Старогнатовки.
На луганском направлении под огонь минометов и гранатометов попали украинские позиции вблизи Новозвановки, Крымского и Новоалександровки. Новоалександровка, Станица-Луганская, и Крымское были обстреляны из стрелкового оружия.
На донецком направлении из гранатометов различных систем боевики вели огонь по Авдеевке, по позициям ВСУ в районе Опытного стрелял снайпер.
Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.
Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".
ZN.UA