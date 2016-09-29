Боевики за минувшие сутки 25 раз открывали огонь по позициям сил АТО

Противник продолжает предпринимать вооруженные провокации по всей линии разграничения.

Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки Facebook/Gennadiy Dubovoy

Боевики за минувшие сутки 25 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО в четверг, 29 сентября.

На луганском направлении зафиксировано девять нарушений "режима тишины". Противник предпринимал вооруженные провокации из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Новоалександровки, Новозвановки и Станицы Луганской. Из БМП обстреляли украинских защитников у населенных пунктов Новозвановка и Новоалександровка.

На мариупольском направлении зафиксировано восемь нарушений "режима тишины". В районе Марьинки, Талаковки, Старогнатовки, Широкино и Водяного боевики вели огонь из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов. Кроме того, по Широкино и Марьинке вел огонь снайпер.

На донецком направлении зафиксировано восемь обстрелов. Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки и Верхнеторецкого. Также по Авдеевке открывали огонь из миномета 82-го калибра, а по Новгородскому вели огонь из БМП и зенитной установки.

В зоне проведения АТО за прошедшие сутки зафиксировано пролет одного БПЛА.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины".