Боевики за минувшие сутки 25 раз открывали огонь по позициям сил АТО

Противник продолжает предпринимать вооруженные провокации по всей линии разграничения.
На луганском направлении зафиксировано девять нарушений "режима тишины". Противник предпринимал вооруженные провокации из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Новоалександровки, Новозвановки и Станицы Луганской. Из БМП обстреляли украинских защитников у населенных пунктов Новозвановка и Новоалександровка.
На мариупольском направлении зафиксировано восемь нарушений "режима тишины". В районе Марьинки, Талаковки, Старогнатовки, Широкино и Водяного боевики вели огонь из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов. Кроме того, по Широкино и Марьинке вел огонь снайпер.
На донецком направлении зафиксировано восемь обстрелов. Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки и Верхнеторецкого. Также по Авдеевке открывали огонь из миномета 82-го калибра, а по Новгородскому вели огонь из БМП и зенитной установки.
В зоне проведения АТО за прошедшие сутки зафиксировано пролет одного БПЛА.
Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.
Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины".ZN.UA