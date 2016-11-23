Боевики за минувшие сутки 25 раз обстреляли позиции сил АТО в Донбассе

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях.

На донецком направлении Авдеевка и Зайцево попали под огонь минометов, гранатометов и стрелкового оружия Facebook/Gennadiy Dubovoy

Боевики за минувшие сутки 25 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе, сообщает пресс-центр АТО в среду утром, 23 ноября.

Противник обстреливал Широкино, Тарамчук, Водяное, Красногоровку, Марьинку и Талаковку используя минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие. По Новотроицкому и Павлополю огонь вел снайпер. По украинким позициям в районе Красногоровки боевики использовали установки РСЗО "Град - П" ("Партизан").

На донецком направлении Авдеевка и Зайцево попали под огонь минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

На луганском - из минометов, гранатометов и стрелкового оружия враг обстрелял Новозвановку и Новоалександровку.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".