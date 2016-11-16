Боевики выпустили более 30 снарядов из 122-мм орудий по позициям сил АТО в Широкино

Больше всего обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении.
Больше всего обстрелов произошло на мариупольском направлении. Под огонь вражеской артиллерии попало Широкино, где по позициям украинских военных враг выпустил более 30 снарядов из 122-мм орудий. Из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия войска противника обстреляли Талаковку, Славное, Широкино, Водяное, Красногоровку, Лебединское, Павлополь. Огонь по позициям ВСУ в районе Павлополя вел снайпер.
На донецком направлении враг также использовал запрещенные минскими договоренностями минометы, неоднократно обстреливая Луганское и Авдеевку. Здесь же боевики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
К вечеру вторника, 15 ноября, противник активизировался и на луганском направлении: под обстрелы минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали позиции ВСУ в районе Новозвановки, Новоалександровки и Катериновки.
Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.ZN.UA