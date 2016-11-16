Боевики выпустили более 30 снарядов из 122-мм орудий по позициям сил АТО в Широкино

Больше всего обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении.

Противник активизировался и и на луганском направлении vk/club_donbasskih

Боевики за прошедшие сутки 37 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе, сообщает пресс-центр АТО в среду, 16 ноября.

Больше всего обстрелов произошло на мариупольском направлении. Под огонь вражеской артиллерии попало Широкино, где по позициям украинских военных враг выпустил более 30 снарядов из 122-мм орудий. Из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия войска противника обстреляли Талаковку, Славное, Широкино, Водяное, Красногоровку, Лебединское, Павлополь. Огонь по позициям ВСУ в районе Павлополя вел снайпер.

На донецком направлении враг также использовал запрещенные минскими договоренностями минометы, неоднократно обстреливая Луганское и Авдеевку. Здесь же боевики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

К вечеру вторника, 15 ноября, противник активизировался и на луганском направлении: под обстрелы минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали позиции ВСУ в районе Новозвановки, Новоалександровки и Катериновки.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.