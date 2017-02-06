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Боевики вымогают у местных жителей деньги за неразмещение военной техники во дворах домов - ИС

6 февраля в 11:46

При этом российские кураторы разрешают "правоохранителям" на оккупированных территориях не расследовать факты вымогательства со стороны коллаборационистов.

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Российские кураторы разрешают боевикам заниматься вымогательством
ДАН
Жители временно оккупированных территорий жалуются на факты вымогательства со стороны боевиков. В последние дни такие случаи зафиксированы в Донецке, Макеевке, Ясиноватой и ряде других прифронтовых городов и сел, о чем "руководству ДНР" доложила "контрразведка МГБ", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Оккупанты требуют от местных жителей деньги за то, чтобы возле их домов не располагались артиллерийские позиции, а также скопления военной техники и вооружения", - сообщил Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Российские кураторы, оценивая эту информацию, указали, что артиллерийские подразделения "1-го АК ДНР" должны обустраивать позиции в заранее определенных точках, вне зависимости от расположения объектов гражданской инфраструктуры, а расследоваться должны только случаи, когда данный приказ нарушается, и позиции обустраиваются в иных местах. В то же время случаи вымогательства боевиками денег, если это не мешает выполнению боевых задач, расследоваться не должны.

"Таким образом, "по пути" к определенным местам позиций боевики имеют полную возможность имитировать подготовку к стрельбе у любых жилых домов и иных объектов, вымогая у населения деньги", - подчеркивает координатор.

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Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. 

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги вымогатель боевики деньги расследование оккупация Россия АТО
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