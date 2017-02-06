Боевики вымогают у местных жителей деньги за неразмещение военной техники во дворах домов - ИС

При этом российские кураторы разрешают "правоохранителям" на оккупированных территориях не расследовать факты вымогательства со стороны коллаборационистов.

Российские кураторы разрешают боевикам заниматься вымогательством ДАН

Жители временно оккупированных территорий жалуются на факты вымогательства со стороны. В последние дни такие случаи зафиксированы в Донецке, Макеевке, Ясиноватой и ряде других прифронтовых городов и сел, о чем "руководству ДНР" доложила "контрразведка МГБ", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Оккупанты требуют от местных жителей деньги за то, чтобы возле их домов не располагались артиллерийские позиции, а также скопления военной техники и вооружения", - сообщил Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Российские кураторы, оценивая эту информацию, указали, что артиллерийские подразделения "1-го АК ДНР" должны обустраивать позиции в заранее определенных точках, вне зависимости от расположения объектов гражданской инфраструктуры, а расследоваться должны только случаи, когда данный приказ нарушается, и позиции обустраиваются в иных местах. В то же время случаи вымогательства боевиками денег, если это не мешает выполнению боевых задач, расследоваться не должны.

"Таким образом, "по пути" к определенным местам позиций боевики имеют полную возможность имитировать подготовку к стрельбе у любых жилых домов и иных объектов, вымогая у населения деньги", - подчеркивает координатор.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".