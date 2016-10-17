Боевики вели огонь по Марьинке из минометов и ствольной артиллерии калибра 122 мм

Наибольшее количество обстрелов противником позиций сил АТО зафиксировано на мариупольском направлении.

Наибольшее количество обстрелов боевиками позиций ВСУ было на мариупольском направлении korupciya.com

За прошедшие сутки "российско-оккупационные войска" 61 раз открывали огонь по позициям ВСУ в зоне проведения АТО, сообщает пресс-служба штаба спецоперации.

Наибольшее количество обстрелов членами незаконных вооруженных формирований позиций сил АТО зафиксировано на мариупольском направлении – 29 нарушений режима тишины, сообщает в понедельник, 17 октября, пресс-служба штаба АТО.

"Украинские позиции вблизи Гранитного, Новотроицкого, Павлополья и Талаковки оккупанты обстреливали из пулеметов большого калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а по Марьинке вели огонь из минометов и ствольной артиллерии калибра 122 мм", - говорится в сообщении.

Кроме того, по Водяному и Лебединскому боевики вели огонь из артиллерии калибра 152 мм, а по Широкиному и Красногоровке члены НВФ вели огонь из стрелкового оружия, пулеметов и минометов калибра 120 мм. Также по Широкиному и Красногоровке активно вели огонь снайперы боевиков.

На луганском направлении зафиксировано 23 случая нарушения режима прекращения огня боевиками. В частности, окрестности Новоалександровки, Крымского, Богуславского, Новозвановки и Орехового боевики обстреливали из стрелкового оружия, пулеметов, гранатометов и минометов калибра 82 мм и 120 мм. Окрестности Попасной были также обстреляны из ствольной артиллерии калибра 122 мм.

На донецком направлении боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ.

В Дружковке, Зайцевом и Новгородском противник использовал стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы, в Луганском и Верхнеторецком – минометы 82 калибра, а в Троицком, кроме минометов калибра 120 мм, враг совершил обстрелы также из артиллерии.

Также в воскресенье, 16 октября, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что за минувшие сутки

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Сообщалось,

по позициям украинских сил в зоне АТО.

Накануне в Марьинке в результате обстрела боевиками повреждены восемь зданий.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.