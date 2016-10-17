Боевики вели огонь по Марьинке из минометов и ствольной артиллерии калибра 122 мм

Наибольшее количество обстрелов противником позиций сил АТО зафиксировано на мариупольском направлении.
Наибольшее количество обстрелов членами незаконных вооруженных формирований позиций сил АТО зафиксировано на мариупольском направлении – 29 нарушений режима тишины, сообщает в понедельник, 17 октября, пресс-служба штаба АТО.
"Украинские позиции вблизи Гранитного, Новотроицкого, Павлополья и Талаковки оккупанты обстреливали из пулеметов большого калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а по Марьинке вели огонь из минометов и ствольной артиллерии калибра 122 мм", - говорится в сообщении.
Кроме того, по Водяному и Лебединскому боевики вели огонь из артиллерии калибра 152 мм, а по Широкиному и Красногоровке члены НВФ вели огонь из стрелкового оружия, пулеметов и минометов калибра 120 мм. Также по Широкиному и Красногоровке активно вели огонь снайперы боевиков.
На луганском направлении зафиксировано 23 случая нарушения режима прекращения огня боевиками. В частности, окрестности Новоалександровки, Крымского, Богуславского, Новозвановки и Орехового боевики обстреливали из стрелкового оружия, пулеметов, гранатометов и минометов калибра 82 мм и 120 мм. Окрестности Попасной были также обстреляны из ствольной артиллерии калибра 122 мм.
На донецком направлении боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ.
В Дружковке, Зайцевом и Новгородском противник использовал стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы, в Луганском и Верхнеторецком – минометы 82 калибра, а в Троицком, кроме минометов калибра 120 мм, враг совершил обстрелы также из артиллерии.
Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.
Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.
ZN.UA