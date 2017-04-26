Боевики в ОРЛО подорвались на собственном минном поле – ИС

За неделю в Донбассе зафиксировано шесть случаев подрыва террористов и жителей оккупированных территорий.

Минная опасность в Донбассе остается высокой OSCE

На временно оккупированных террористической организацией "ДНР" территориях Донецкой области боевики НВФ и местные жители продолжают, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

За прошедшую неделю зафиксировано по меньшей мере шесть подобных случаев, отмечает Тымчук.

"В районе Дебальцево на взрывном устройстве подорвался трактор, в районе Горловки, в лесопосадке, в результате подрыва на взрывном устройстве был тяжело ранен российский наемник, и т.д.", - написал координатор на своей странице в Facebook.

По словам Дмитрия Тымчука, на оккупированных террористами "ЛНР" территориях Луганской области ситуация аналогичная.

"Например, в районе населенного пункта Смелое (Славяносербский район Луганской области) два "ополченца" подорвались на минном поле, ранее выставленном самими боевиками с целью прикрытия позиций в своем тактическом тылу", - пишет Тымчук.

В моргах оккупированного Луганска уже подготовлены к отправке на территорию РФ семь трупов российских военнослужащих и наемников, погибших в течение последних пяти суток.

Напомним, командование "2-го АК ЛНР" направило командованию ряда подчиненных бригад указание с требованием срочной проверки карт и схем минных полей после участившихся случаев подрыва оккупантов на собственных минах.

Ранее семь российских военных подорвались на минном поле при попытке создания прохода для обеспечения действий ДРГ. Четверо из них погибли, трое травмировались.

Тремя днями ранее восемь боевиков 6-го отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2-го АК подорвались на собственном минном поле. При этом двое из них погибли, еще шестеро получили ранения.