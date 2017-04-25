Боевики в Донбассе записывают имена наблюдателей ОБСЕ и требуют показать паспорта

В течение нескольких дней наблюдатели Миссии фиксировали неоднократные попытки давления со стороны НВФ.

После подрыва автомобиля ОБСЕ оккупанты в Донбассе стали более осторожными focus.ua

Боевики террористической организации "ЛНР" провели "перепись" наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ), сообщает пресс-служба организации.

"23 апреля в оккупированном "ЛНР" селе Дьяково (70 км на юго-запад от Луганска) двое вооруженных боевиков "ЛНР" остановили патруль Миссии и расспрашивали о цели визита наблюдателей в пограничный район. Они также записали имена и фамилии членов патруля СММ и номерные знаки автомобиля. Через десять минут прибыли еще двое вооруженных террористов "ЛНР" на гражданском автомобиле с табличками "ЛНР", которые настаивали на сопровождении СММ в течение всего патрулирования до пункта пропуска и прилегающего района", - рассказали сотрудники СММ.

В воскресенье, 23 апреля, в Горловке террористы отказывались пропустить наблюдателей Миссии без предварительного осмотра багажников их автомобилей. Кроме того, здесь вооруженные боевики "ДНР" требовали у сотрудников Миссии показать национальные паспорта.

"Они отказались и показали служебные удостоверения СММ. Через 19 минут им разрешили проехать", - рассказали в пресс-службе ОБСЕ.

Оккупанты в Донбассе в течение последних дней часто настаивали на сопровождении наблюдателей.

Так, 21, 22 и 23 апреля в оккупированном "ДНР" Петровском вооруженные боевики настаивали на сопровождении патруля к месту, где установлена камера СММ, или своем присутствии там. В оккупированном Сигнальном террористы 23 апреля настаивали на сопровождении наблюдателей, мотивируя это "наличием мин и неразорвавшихся боеприпасов в населенном пункте".

Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – с ранениями были доставлены в больницу в оккупированном Луганске.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.