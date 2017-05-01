Боевики в Донбассе закупают фурнитуру для "парадной формы" за собственные средства – разведка

Самой формой террористов обеспечивают российские кураторы.

Террористам Донбасса придется потратиться, чтобы иметь "презентабельный вид" на "Параде Победы"

Командование российско-оккупационных войск готовится к проведениюс целью создания имиджа полноценных "вооруженных сил" террористических организаций "Л-ДНР", сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Для этого российские кураторы выдают террористам парадного расчета 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) парадную форму черного цвета.

Однако белые ремни и фурнитуру оккупанты должны покупать за собственные средства .

Как сообщалось ранее, во время репетиции в террористической группировке "ДНР" так называемого "Парада Победы", была использована российская военная техника, которая выдавалась за "трофейную", добытую в боях с ВСУ.