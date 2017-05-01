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Боевики в Донбассе закупают фурнитуру для "парадной формы" за собственные средства – разведка

1 мая в 11:37

Самой формой террористов обеспечивают российские кураторы.

Боевики устроили «парад» в центре Донецка_4
Террористам Донбасса придется потратиться, чтобы иметь "презентабельный вид" на "Параде Победы"
Командование российско-оккупационных войск готовится к проведению пропагандистских мероприятий 9 мая с целью создания имиджа полноценных "вооруженных сил" террористических организаций "Л-ДНР", сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Для этого российские кураторы выдают террористам парадного расчета 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) парадную форму черного цвета.

Однако белые ремни и фурнитуру оккупанты должны покупать за собственные средства .

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Как сообщалось ранее, во время репетиции в террористической группировке "ДНР" так называемого "Парада Победы", была использована российская военная техника, которая выдавалась за "трофейную", добытую в боях с ВСУ.

По материалам: ZN.UA
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Тэги парад терроризм форма разведка ДНР Донбасс Украина
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1 комментарий
  • Qwer Rewq Сегодня, 12:41 В основном форма приобретается за свои деньги, как и лечение в случае ранения любой тяжести. По гуманитарке из России поступает минимум. Ответить Цитировать Пожаловаться
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