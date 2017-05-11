Боевики в Донбассе регулярно попадают в ДТП с участием бронетехники – ИС

Частыми причинами аварий становятся низкая квалификация водителей и экипажей боевых машин, а также злоупотребление алкоголем.

Пьяные боевики в Донбассе регулярно попадают в ДТП Максим Авдеев/meduza.io

"Согласно отчетам "правоохранителей" и "военных комендатур", в "ДНР" и "ЛНР" постоянно отмечается большое количество ДТП с участием военной колесной и гусеничной техники, по вине боевиков страдает гражданский транспорт, объекты дорожной инфраструктуры, здания и сооружения", - отмечает Тымчук.

При этом большая часть подобных инцидентов происходит в парках и на стоянках техники. Согласно докладным запискам, в "1-м АК ДНР" зафиксировано 30% таких случаев.

Командование террористов среди главных причин ДТП называет непрофессионализм водителей и экипажей боевых машин и низкий уровень их "воинской дисциплины". Еще одной причиной является злоупотребление алкоголем.

"В половине случаев ДТП и аварийные ситуации были связаны с употреблением алкоголя или совершением иных нарушений воинской дисциплины или воинскими преступлениями. В циркулярных документах приводятся многочисленные примеры использования военного транспорта в ходе хищений, разбоя и поездок в личных целях (в основном за водкой)", - пишет Тымчук на своей странице в Facebook.

Командиров частей и подразделений боевиков обязали в экстренном порядке принять эффективные меры для исправления сложившейся ситуации.

Кроме того, на территории Мичуринской исправительной колонии № 57 в Горловке боевики организовали базу ремонта поврежденной бронетехники. К ремонту военной техники руководство колонии принудительно привлекает осужденных. При этом контролируют ремонтные работы террористы "1-го АК ДНР" и сотрудники "военной контрразведки МГБ ДНР".

Как сообщалось ранее, 28 февраля водитель автомобиля из подразделения личной охраны главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко совершил наезд на группу людей, находившихся на остановке общественного транспорта, вследствие чего одно гражданское лицо погибло. Руководством службы охраны администрации "ДНР" были приняты меры к сокрытию факта совершения преступления их сотрудником.