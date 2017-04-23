Боевики в Донбассе массово увольняются из-за задержки "зарплаты" – разведка

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Российские офицеры на востоке Украины получают деньги вне очереди и в "особом порядке".

Террористы ОРДЛО не хотят воевать "за идею" vk.com/strelkov_info

Морально-психологическое состояние боевиков из соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ продолжает снижаться из-за систематических задержек выплат денежного обеспечения, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Разведчики отмечают рост уровня недоверия рядового состава к командованию, особенно российским офицерам. Они получают зарплату в особом порядке.

"В связи с указанным и неудовлетворительными условиями прохождения службы, значительно возросло количество желающих досрочно расторгнуть контракты", - говорится в сообщении пресс-службы ГУР МОУ.

Так, желание "уволиться" выказали оккупанты 3-й (Горловка) и 5-й (Макеевка) мотострелковых бригад 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го АК. Также оставить службу в рядах НВФ хотят боевики из состава 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го АК.

Напомним, ранее между местными боевиками из состава "9-го омсп мп" и прибывшими наемниками из Чечни вспыхнул конфликт из-за утечки информации относительно финансового обеспечения. Так, террористы узнали о том, что за боевые действия на востоке Украины чеченцы будут получать не 15, а 80 тысяч рублей в месяц.

Ранее в разведке сообщили, что боевики террористической группировки "ДНР" возмущены отношением российского оккупационного командования.