Боевики увеличили количество обстрелов сил АТО до 47 за сутки

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Почти половина обстрелов зафиксирована на донецком направлении. Боевики применяли орудия 82-го и 120-го калибров.

Боевики увеличили количество обстрелов позиций ВСУ Facebook/Gennadiy Dubovoy

За прошедшие в Донбассе сутки прроссийские боевики 47 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Большинство обстрелов – 20 случаев – зафиксировано на донецком направлении.

"Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки, Новгородского, Новоселовки, Новоселовки Второй, Троицкого, Верхнеторецкого, Каменки, Майорска и Зайцевого. Также по Авдеевке, Новоселовке Второй, Верхнеторецкому, Камянке, Майорску и Зайцевому враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибра", - говорится на странице пресс-центра Facebook.

На мариупольском направлении зафиксировано 17 обстрелов. С применением стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов боевиками были обстреляны окрестности Павлополья, Новотроицкого, Водяного, Широкиного и Гнутового. Кроме того, по Павлополью и Талаковке боевики вели огонь из миномета калибра 82 мм, а по Водяному – из БМП. Также по Широкиному, Новотроицкому и Гнутовому вел огонь снайпер боевиков.

На луганском направлении зафиксировано 10 обстрелов позиций ВСУ членами незаконных вооруженных формирований: "Противник прибегнул к вооруженным провокациям в районе Станицы Луганской, Новоалександровки и Новозвановке, где применил гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, по Новозвановке вел огонь снайпер, а также боевики применяли миномет 82-го калибра. По Новозвановке и Новоалександровке оккупанты открывали огонь из зенитной установки", говорится в сообщении.

Кроме того, в зоне АТО за сутки зафиксировано три случая использования боевиками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.