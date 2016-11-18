Боевики устроили "показательный" обстрел для чиновников из Москвы

Оккупанты стреляли по позициям ВСУ ради развлечения "высоких" гостей.
По данным ГУР МОУ, во время обстрела на позициях боевиков находились российские чиновники из комиссий Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
"Украинская разведка установила, что один из вражеских обстрелов, произошедших позавчера на Луганском направлении, боевики организовали ради развлечения своих высоких гостей – комиссии МО и ГШ ВС РФ из Москвы" - пояснил он.
Напомним, ранее наблюдатели из ОБСЕ зафиксировали более 30 тысяч человек в форме, которые прибыли из РФ в Донбасс.ZN.UA