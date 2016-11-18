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Боевики устроили "показательный" обстрел для чиновников из Москвы

18 ноября в 16:34

Оккупанты стреляли по позициям ВСУ ради развлечения "высоких" гостей.

Боевики АТО
Оккупанты решили развлечь важных гостей
img.novosti-n.org
Украинские разведчики установили "заказной" характер одного из обстрелов, произошедших 16 ноября на Луганском направлении, сообщил во время сегодняшнего брифинга пресс-секретарь штаба АТО Андрей Лысенко.

По данным ГУР МОУ, во время обстрела на позициях боевиков находились российские чиновники из комиссий Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

"Украинская разведка установила, что один из вражеских обстрелов, произошедших позавчера на Луганском направлении, боевики организовали ради развлечения  своих высоких гостей – комиссии МО и ГШ ВС РФ из Москвы" - пояснил он.

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Напомним, ранее наблюдатели из ОБСЕ зафиксировали более 30 тысяч человек в форме, которые прибыли из РФ в Донбасс.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Луганск Донбасс Лысенко ВСУ АТО
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