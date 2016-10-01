Боевики усиливают боеготовность подразделений на ряде направлений - разведка

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Основные усилия противника были сосредоточены на поддержании боеготовности войск, пополнении боеприпасов и совершенствовании инженерного оборудования переднего края на линии разграничения.

Боевики усиливают свои боевые подразделения на донецком, славянском и мариупольском направлениях 112.ua

Боевики усиливают свои боевые подразделения на донецком, славянском и мариупольском направлениях, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"На донецком направлении к высшей степени боевой готовности приводились подразделения 100 отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 АК (Донецк) ВС РФ", - говорится в сообщении ГУР.

В разведке отметили, что очередная батарея реактивного артиллерийского дивизиона соединения отработала вопрос условному уничтожению целей сил АТО в районах поселков Новомихайловка и Победа, также проверена готовность противодиверсионного резерва 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ.

Также ГУР сообщил, что основные усилия противника сосредоточились на поддержании боеготовности войск, пополнении боеприпасов и совершенствовании инженерного оборудования переднего края.

Так на славянском направлении в рамках ротации передовых подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк) ВС РФ в район поселка Гольмовское перемещен мотострелковый и огневой взводы.

А на мариупольском направлении пополнен боекомплект передовых подразделений 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ.

Также в ГУР сообщил, что противник ведет разведку сил АТО с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Зафиксировано семь тактических БПЛА на участках и полосах ответственности 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка), 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), 100 (Донецк), 2 (Луганск), 7 (Дебальцево) отдельных мотострелковых бригад.

Ранее сообщалось, что в Ясиноватую прибыло снайперское боевое подразделение.